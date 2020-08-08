‘Dalgalanmalar gerçeği yansıtmıyor’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, makro göstergelerdeki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmadığını belirtti. Twitter'dan yaptığı paylaşımda ekonomide yaşanan hareketliliğe değinen Varank, "Ne yazık ki 'Ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler' diyenler var. Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelir. Kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.