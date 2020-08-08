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Haberler Ekonomi ‘Dalgalanmalar gerçeği yansıtmıyor’

‘Dalgalanmalar gerçeği yansıtmıyor’

Bölgesinde ve dünya gündemindeki konularda söz sahibi olan ’den rahatsız olanlar, yine kurlar üzerinden saldırıya geçti. Son gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Kerem Alkin, “Saldırının merkezi . Türkiye bu bilek güreşini kazanacaktır” dedi.

‘Dalgalanmalar gerçeği yansıtmıyor’
Giriş Tarihi: 8.8.2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, makro göstergelerdeki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmadığını belirtti. Twitter'dan yaptığı paylaşımda ekonomide yaşanan hareketliliğe değinen Varank, "Ne yazık ki 'Ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler' diyenler var. Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelir. Kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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