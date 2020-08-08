Türk ekonomisi pandemiye yenilmedi

Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de sağlık ve organik tarım sektörü önem kazandı. Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, korona virüsün ekonomiye etkilerini Yeni Asır'a değerlendirdi. Salgından dünya ve Türkiye ekonomisinin etkilendiğine dikkat çeken Nezaket Emine Atasoy, şirketlerin uzaktan çalışma metodunun bu süreçte başarıyla uygulandığını söyledi.

'İHRACAT CANLANACAK'

Atasoy, "Gençler evden çalışmaya daha hızlı adapte oldu. Kaynak ve katma değer katan sektörler Türkiye'nin geleceğine yön verecektir" dedi. Korona virüsün etkisiyle belli sektörlerde işlerin yavaşladığını söyleyen Atasoy, şirketler için açıklanan destek paketlerinin hareketliliğin sağlanması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Normalleşme sürecine geçilmesiyle üretimin artacağına vurgu yapan Atasoy, "Avrupa ülkeleri de yavaş yavaş normalleştiği için ihracat tekrar canlanacaktır. Sağlık ve tarım sektörleri ön plana çıkacaktır. Özellikle organik tarım önem kazanacak. Salgın döneminde siber güvenlik ve dijitalleşme de dikkat çeken sektörlerin başında geliyor. Tabi bu süreçten ulaşım sektörü, kafe ve restoran grubu olumsuz etkilendi. Toparlanmak zaman alacaktır. Yaz geldi, iç turizmde hareketlenme olabilir ama insanlar genelde tatil bölgelerinde ev kiralamayı tercih ediyor. Tatil köylerinin talep alması ise ağustos ayını bulacaktır" açıklamasını yaptı.





'BİZİM AVANTAJLARIMIZ VAR'

BU yılın yüzde 1 civarında bir büyümeyle kapatılacağını kaydeden Başkan Nezaket Atasoy, "2021'de herhangi bir felaket olmazsa yüzde 5-6'lık büyüme bekliyorum. Türkiye güçlü ekonomisiyle destek kredileri verirken, sağlıkta olduğu gibi ekonomik anlamda da pandemiye yenik düşmedi. Çünkü, Türkiye'nin sanayi alt yapısı var, avantajımız var. Almanya'dan Çin'e kadar özel sektörün en büyük olduğu ülkelerden biriyiz. İhraç ettiğimiz ürünlerde markalaşmaya gittik, turizm gelirlerinde de seneye artış bekliyorum" ifadelerini kullandı.



'KREDİ DESTEK PAKETLERİ GEREKLİYDİ'

Türkiye'nin güçlü ekonomisinin en önemli göstergelerinden biri olan pandemi sürecinde verilen kredi destek paketleri olduğunu söyleyen Atasoy, "Bu kredi destek paketleri çok yerinde ve gerekliydi. Güçlü Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Ülke olarak bu pandemiye yenilmedik" dedi.



YABANCI YATIRIM

Kamu bankaları kampanyayı başlattı, özel bankalar da kredi destek paketlerini hayata geçirdi. Döviz kurlarını aşağı çekmek için ülkeye yabancı yatırımcı getirmeliyiz. Yabancı yatırımcıyı hukuki açıdan iç düzenlemeleri yaparak güvenceye almalıyız, risk ortamı olmamalı. Yabancı yatırımcı Türkiye'de 1 haftada şirket kuruyor ama mahkemelik olduğu zaman davalar 20- 30 yıl sürüyor, bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.

Tolga TEKİN