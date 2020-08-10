Buğdayda stokçuluk girişimleri için uyarı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, sektörün dışındaki kişilerin buğday alımları gerçekleştirdiğini gördüklerini belirterek, "Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır." dedi. Rekolte ve verimin yüksek, kalitenin de iyi olduğunu söyleyen Güldal, TMO'nun alım fiyatlarının üreticilerce memnuniyetle karşılandığını belirtti. Güldal şunları kaydetti: "Üreticiler ürünlerini TMO'ya teslim etsin. Manipülatif amaçlı yapılan stoklara gerekli müdahaleyi hasat bitimiyle yaparız. Piyasayı regüle edecek oranda yeterli stokumuz var."

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