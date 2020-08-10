Elektrikli otomobil satışları ikiye katlandı

Elektrikli otomobil satışları, bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 99 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 47,3 arttı. Temmuz sonunda 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti. Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 58,9 yükselişle 273 bin 22 adet seviyesine ulaşıldı. Söz konusu dönemde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 60,6 artarak yüzde 94,8 pay, 1600- 2000cc aralığındaki otomobil satışları da yüzde 20 artarak yüzde 2 pay aldı. Temmuz sonu itibarıyla benzinli otomobil satışları 137 bin 446 adetle yüzde 50,3 pay aldı. Pazarın yüzde 86,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

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