İhracatçıdan Bakan’a tarım ilacı teşekkürü

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Tarım ve Orman Bakanlığının hastalık ve zararlı organizmaların ürüne zarar vermesini önlemek için kullanılan 9 tarım ilacına yasak, 7'sine kısıtlama getirdiğini hatırlatarak, 2009 yılından beri Türkiye'de kullanımı yasaklanan ve kısıtlanan pestisitlerin sayısının 220'e ulaştığını belirtti. Celep, "Dikili'de ilk kez hayata geçmek üzere olan Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin itici gücüyle 10 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı hedefliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının sağlıklı gıda üretimiyle ilgili hamleleri dünyada elimizi güçlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ederiz" dedi.

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