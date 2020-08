Yazılım ve yapay zeka ön planda

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, "Yeni mezunlar ve işverenlere 'geleceğin mesleği ne olacak' diye sorduğumuzda, her iki grubun da ilk sırada yazılıma, ikinci sırada ise yapay zeka ve robot teknolojilerine yer verdiğini görüyoruz." dedi. Üniversite adaylarında tercih dönemi başlarken, öğrenciler ve ebeveynlerinin aklındaki en önemli sorulardan bir tanesini de doğru meslek tercihi yapmak oluşturuyor. Gelecekte bazı mesleklerin robotik ve yapay zeka sistemleri ile yapılacağı belirtilirken, öğrenciler ve ebeveynler için de tercih edilecek mesleğin gelecekte devam edip etmeyeceği ya da iş bulma şansının yüksek olup olmadığı her zamankinden daha önemli hale gelmeye başladı. Genel Müdürü Uysal, "Hangi bölümden mezun olursam daha kolay iş bulurum" sorusu ile sık sık karşılaştıklarını, her devirde gözde meslek olan mühendisliğin yine ilk sırada yer aldığını söyledi.



MÜHENDİSLİK İLK 10'DA

UYSAL şunları söyledi: "Yaygın olan bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinin yanı sıra kontrol ve otomasyon, endüstri sistemleri, yazılım mühendisliği gibi bölümlerin işverenlerin ilgisini çektiğini, işletme mühendisliği ve matematik mühendisliği bölümlerinin endeksin ilk 10'u arasına girdiğini görüyoruz."

