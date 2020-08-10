Yerli ortam dezenfektanı BORTAM’ın üretimi başladı

Enerji Bakanı Dönmez, “BORTAM, bakteri ve virüsleri yok ederek ortamı sterilize edecek” dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin de içinde olduğu ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM'ın Ar-Ge sürecinin tamamlandığını belirterek seri üretime başlandığını açıkladı. Bakan Dönmez, "El hijyeni sağlayan BOREL'den sonra, BORTAM'ın üretimine başlıyoruz. Aerosol formunda üretilecek olan BORTAM, bakteri ve virüsleri yok edip ortamı sterilize edecek. Yeni normal dönemde kalabalık ortamlarda; toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde, okul ve evlerimizde rahatlıkla kullanabileceğiz. İnsan sağlığına zararı olmayan, hijyenik bir ürün" diye konuştu. YENİ



ÜRÜNLER YOLDA

Dönmez, "Bor madeninin antibakteriyel ve antiviral özelliği biliniyor. Bor bileşiklerinin virüslere karşı etkili oldukları bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. Sertifikasyon süreçlerini de tamamlayan BORTAM, üretime hazır" dedi. Bakan Dönmez, ayrıca bor içerikli yeni ürünlerin de yıl sonunda tanıtımını yapacaklarını belirtti.



■ BARIŞ ŞİMŞEK