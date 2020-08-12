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Haberler Ekonomi AB’ye hazır giyim satışları yükseliyor

’ye hazır giyim satışları yükseliyor

AB’ye hazır giyim satışları yükseliyor
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Geçen ay, 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarla otomotiv endüstrisinin ardından ülke ihracatına en fazla katkıyı veren hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe Avrupa Birliği ülkelerine ihracatta artışlar yaşanıyor . Temmuzda, Almanya'ya yüzde 15 artışla yaklaşık 350 milyon dolarlık ürün satıldı. İspanya, Hollanda ve Fransa gibi bazı AB ülkelerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve ABD'ye de sektörün ihracatı arttı. Geçen ay sektörde İstanbul açık ara ilk sırada, İzmir ise ikinci sırada yer aldı.

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