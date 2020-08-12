Merkez piyasada etkisini gösterdi

Merkez Bankası'nın (TCMB) dün daha da kuvvetlendirdiği sıkılaştırma adımlarıyla dolar gerilerken, borsada yükseliş yaşandı. Dolar/TL hafta başında sert yükselişle 7.3650 seviyesindeki tarihi rekoru gördükten sonra dün Merkez'in adımlarının desteğiyle 7.21'e kadar geriledi. TL'de yüzde 1'i aşan değer kazancı yaşandı.

BIST-100 endeksinde dün yükseliş yüzde 3'ün üzerinde, bankacılık endeksinde ise yüzde 5'e yakın seyretti. Geçen hafta 600'ün üzerine çıkan Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası (CDS) primi dün 548/563 seviyesine geriledi.



Reuters, "Türkiye'ye yönelik fiyatlamalarda iyimser seyir Merkez Bankası'nın geçmişte de bir çok kez kullanılan ve piyasa tarafından örtülü faiz artışı olarak da adlandırılan likidite sıkılaştırması ile birlikte geldi. Bankacılar TCMB'nin yanı sıra mevduat ve kredi faizlerinin de artırılması, aktif rasyosunun gevşetilmesi, yabancı bankalara swaplarda sınırlamanın sadece belirli alanlarda olsa da gevşetilmesi gibi bir arada atılan adımların ve küresel risk iştahındaki canlı seyrin piyasada son dönemdeki satış baskısını kırdığını belirtiyorlar. Bankacılar özellikle mevduat faizlerindeki yükselişin döviz cinsi mevduata yönelme eğilimini sınırlamak açısından önemli olduğunu belirtiyorlar" yorumunu yaptı.



ALTIN DÜŞÜŞTE



Dün dolar/TL 7.3650 seviyesindeki tarihi zirvenin hemen altında 7.3 civarında güne başladıktan sonra 7.21'e kadar geriledi.



İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 734 lira, Cumhuriyet altını 3.006 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 5.84 düşüşle 452.90 liradan işlem gördü.



EK SIKILAŞTIRMA



Merkez Bankası dün itibariyle likidite sıkılaştırmasını kuvvetlendiren bir adım daha attı. Merkez, likidite yönetimi çerçevesinde bugünden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitlerinin sıfırlandığını açıkladı.



Reuters'a konuşan bankacılar ilgili adım ile birlikte yüzde 7.25 seviyesindeki fonlamanın bugün itibariyle ortadan kalkacağını, fonlama maliyetinin de böylece politika faizinden "daha yukarı" daha hızlı taşınacağını belirttiler.



Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini önceki gün itibariyle yüzde 8.32'ye yükseltti.

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