Tarımın geleceği masaya yatırılıyor

Türkiye tarıma ve toprağına sahip çıkıyor, İzmir önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve" 19 Ağustos'ta başlayacak. 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve', Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 19 Ağustos'ta ilki gerçekleştirilecek ve birer hafta arayla düzenlenecek üç webinar'ın ardından İzmir'de 7 Eylül'de fiziki ortamda yapılacak Zirve ile son bulacak.

"Toprağına Sahip Çık" sloganıyla düzenlenecek webinar serisi ve Zirve'de yeni dönemde gıda arzı ve güvenliği, kırsal ve sürdürülebilir kalkınma, tarım girişimciliği, katma değerli üretim ve geleceğin tarım uygulamaları konuları ele alınacak.



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 19 Ağustos'ta saat 11.00'de başlayacak webinar serisinin ilkinde ana tema "Gıda Arzı ve Güvenliği- Pandeminin Öğrettikleri" olacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya-Altı Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu'nun da sunum yapacağı webinar'da, sektör temsilcilerinin katılacağı bir panel gerçekleştirilecek.



Webinar'ın ana mesajını ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" sloganıyla başlattığı atıksız sofralar seferberliği oluşturacak.



Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenleyeceği webinar serisinin ikinci ayağı 26 Ağustos'ta "Kırsal ve Sürdürülebilir Kalkınma" ana teması ile gerçekleştirilecek. "Katma Değerli Üretim ile Tarımın Dijitalleşmesi" temasının masaya yatırılacağı son webinar ise 2 Eylül'de düzenlenecek. "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve'nin son ayağı olan Zirve ise 7 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek.



Yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına önemli bir katkı sunması beklenen "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve" ile tarımın önemine dikkat çekilecek.



Tüm webinarlara www.tarimormanzirvesi.com adresinden canlı olarak katılım mümkün olacak.



İZMİR'DE BÜYÜK ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

"Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" kapsamında iki önemli ödül de sahiplerini bulacak. "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ve "Genç Topraklar" ödülleriyle ilgili olarak ilk duyuru 19 Ağustos'ta yapılacak ve başvurular alınmaya başlayacak. "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ödülü gerçekleştirdikleri projelerle tarımın gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan gıda, tarım ve hayvancılık alanında 10 işletmeye verilecek. Tarım girişimciliğini teşvik etmeyi amaçlayan "Genç Topraklar" ödülü kapsamında ise beş tarım girişimine altı ay boyunca iletişim ve mentorluk desteği verilecek. Sektörden firmalarla işbirliklerinin gerçekleştirileceği proje kapsamında üniversite ve Ar-Ge merkezi olan tarım ve hayvancılık sektöründen şirketlerle bu girişimlere yönelik eğitimler düzenlenecek