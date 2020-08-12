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Haberler Ekonomi VakıfBank’tan 4,2 milyar TL konsolide net kar

’tan 4,2 milyar TL konsolide net kar

VakıfBank’tan 4,2 milyar TL konsolide net kar
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Vakıfbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre banka bu yılın ilk yarısında 4 milyar 192 milyon 264 bin TL konsolide net kar elde etti. VakıfBank, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 266 milyon 185 bin TL konsolide net kar açıklamıştı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 485 milyon 730 bin TL konsolide net kar açıklayan banka, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 425 milyon 909 bin TL konsolide net kar açıklamasında bulunmuştu.

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