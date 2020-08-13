Piyasadaki 36 bin güvensiz ürün için 1 milyon lira ceza

Türkiye'de 1 milyon 200 bin bebeğin kullandığı biberon, bebek bezleri, yürüteç, mama sandalyesi gibi ürünlerde güvensiz şekilde imal edilmiş olanları ithal eden, piyasaya süren fırsatçılara izin verilmedi. İthalat ve ihracatta ticari kalite ve ürün güvenliği denetimlerinin risk analiziyle yapılmasını sağlayan Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) kapsamında 5 milyon ürünün ülkeye girişi engellendi. Piyasa denetimlerinde de aralarında oyuncak, yüzmeye yardımcı donanımların da yer aldığı bebek ürünlerine yönelik denetimlerde 36 bininin güvensiz olduğu belirlendi. Riskli ürünler imha edilirken, piyasaya sunanlara 1 milyon lira para cezası kesildi.

SİSTEMDEN YARARLANILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hem tüketicinin can, mal güvenliğini korumak hem de yerli ürünlerin, güvensiz ithal ürünlerin haksız rekabetine maruz kalmaması için yürütülen denetimlere ilişkin bilgi verdi. İthalat denetimleri kapsamında dijital sistem TAREKS'den faydalandıklarını belirten Pekcan, "Çocuklara yönelik olanlar başta olmak üzere biberonlar, bebek bezleri, alıştırma bardağı gibi ürünler ürün güvenliği kapsamında denetlendi. Yaklaşık beş milyon ürünün ülkeye girişi bu denetimler sonucunda engellendi" dedi. Bakan Pekcan, bunun yanında piyasa gözetimi ve denetimi konusunda, özellikle hassas tüketiciler olarak adlandırılan bebekler, çocuklar, öğrenciler tarafından kullanılan ürünlerin taşıması muhtelif riskleri önlemek için yaklaşık 1 milyon 250 bin ürünün denetlendiğini söyledi.

YAPTIRIM UYGULANIYOR

Bakan Pekcan bu ürünlerin yaklaşık 36 bin adedinde güvensizlik tespit edildiğini belirterek, piyasaya sunanlara 1 milyon lira para cezası kesildiğini kaydetti. Cezanın yanı sıra, ürünün toplatılması, kamuoyuna ilanı, imhasını içeren yaptırımlar uygulandığını belirten Bakan Pekcan, oyuncakların da fiziksel, mekanik, kimyasal, alev alma özelliklerinin çocuklar için risk oluşturmayacak nitelikte olup olmadıklarının kontrol edildiğini söyledi.



OYUNCAKLAR TESTTEN GEÇİRİLİYOR

EMZİK, biberon, alıştırma bardağına ilişkin piyasa gözetim ve denetim işlerini 7 yıldır Ticaret Bakanlığı yapıyor. "Bebek ürünleri standartları farkındalık kampanyası" başlatan Bakanlık,www.bebekurunleristandartlari. com adresli internet sitesini devreye aldı. Denetimlerde oyuncaklar laboratuvarlarda fiziksel ve mekanik testlerden geçirilerek kontrol ediliyor. Yine riskli ve uygunsuz oyuncaklara karşı da denetimler kesintisiz sürüyor. Tİcaret Bakanlığı personeli son iki yılda 1 milyon 600 bin adet oyuncağı denetledi.

Hazal ATEŞ