İkinci el online otoda satışlar 1 milyonu aştı

İKİNCİ el online binek ve hafif ticari araç pazarında, Temmuz sonu itibarıyla satışlar 1 milyonu aşarken, fiyatlar da Temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 ve geçen yılın aralık ayına göre de yüzde 32,2 arttı. INDICATA'nın verilerine göre, Temmuz ayında pazarda 238 bin 614 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde (Ocak-Temmuz 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 1 milyon 178 bin 81 adet araç satıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 20 yükseldi. Temmuz ayında toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 16 olarak belirlendi. Online pazarda Aralık 2019'da 50 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın Temmuz ayında 66 bin 100 liraya yükseldi. Satılan araçların yüzde 24'ünü 11 yaş ve üstü araçlar oluşturdu. Temmuzda ilana çıkan araçların yüzde 65'i satıldı.