İZİD’den girişimcilere destek için yola devam

2016 yılında İzmir Valiliğinin onayı ile kurulan İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), hayata geçirdiği istihdama dayalı projeler ile faaliyetlerini sürdürüyor. Pandemi sebebiyle uzun süredir kalabalık toplantılardan uzak duran İZİD üyeleri, Arabulucu- Avukat Funda Karaltı'nın Karaltı Hukuk Bürosunda bir araya geldi. Ana hedeflerinin sağlanan ulusal ve uluslar arası desteklerin kullanımını artırmak, ekonomik ve kültürel zenginliğimizi yükseltmek, yol gösterici ve destekleyici görevlerde bulunmak olduğunu vurgulayan İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak istediklerini açıkladı. Umutları projeye, emekleri başarıya çevirecek olan İzmir İş Dünyası Derneği'ni 4 sene önce 30 gönüllü ile kurduklarını hatırlatan İZİD Başkanı Sungur, "İşimizin çok zor olduğunu biliyorduk. 'Uzun yolculuklar küçük adımlarla başlar' diyerek yola çıktık. Amacımız girişimciliğin desteklenmesi, buna bağlı olarak istihdamın artırılmasıydı. Gönüllülüğün üç unsuru fedakarlık, değer alışverişi ve özgür iradeye sahip gönüllü kardeşlerimizle derneğimizi bugünlere getirdik" dedi.

UYGULAMALI EĞİTİMLER

Eğitim salonlarında KOSGEB destekli iş insanları yetiştiren İZİD, 4 senede 125 kişiyi girişimci yaptı. İş garantili eğitimlerle kursiyerleri iş sahibi yapmaya devam eden İZİD, ayrıca Sivil Toplum Kuruluşu (STK) kamu ortaklığı ile Foça ve Şakran cezaevlerinde bulunan kader mahkumlarını da eğitimle topluma kazandırarak iş sahibi yaptı. Girişimciliğin temelini oluşturan kooperatifler kurduklarını söyleyen Sungur, "İnsan haklarının izlenmesi adına bir Avrupa projesi yaptık bitirdik. Önümüzdeki yıl yenilenebilir enerji sektöründe nitelikli eleman yetiştirilmesine başlayacağız" açıklamasında bulundu.



İZİD YÖNETİM KURULU

Başkan Feyyaz Sungur (İnşaat Yüksek Mühendisi) ■ Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Uğur Alfatlı ■ Başkan Yardımcısı Süleyman Apaydın (Makine Mühendisi) ■ Başkan Yardımcısı Dr. Levent Özkan ■ Başkan Yardımcısı Ergun Coşgun (Sanayici) ■ Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuncay (Emekli Savcı) ■ Genel Sekreter Meral Dalgıç (Emekli Bankacı) DENETİM KURULU

■ Bülent Zenginyürek ■ Selahattin Baykara

Tolga TEKİN