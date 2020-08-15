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Haberler Ekonomi 48 ülkeye uçuşlar sürüyor

48 ülkeye uçuşlar sürüyor

48 ülkeye uçuşlar sürüyor
Giriş Tarihi: 15.8.2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşların başlatılması için 92 ülke ile yazışma trafiğinin tamamlandığını belirterek, "13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşlar devam ediyor." ifadelerini kullandı. 4 Temmuz'da askıya alınan Kazakistan uçuşlarının iki ülke arasında tamamıyla başlatılacağını belirten Karaismailoğlu, birçok ülkenin etkilendiği salgında Türkiye'nin süreci yönetmekteki başarısının dünya tarafından dikkatle takip edildiğini belirtti.

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