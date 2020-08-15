Rektör ve öğrencisinden yeni nesil bitki tesisi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ile yüksek lisans öğrencisi Mert Kalaycı, topraksız tarımı özendirmek amacıyla ortak şirket kurup akıllı bahçe oluşturdu. Kurdukları "UpTechlabs" adlı şirketle topraksız tarım uygulamalarına başlayan Rektör Aşkar ile öğrencisi Kalaycı, sistem için gerekli özel led aydınlatmaları kendileri geliştirdi. Rektör Aşkar "Daha az su kullanarak topraksız tarım sistemini hazırladık. Bunun için güneş ışığı yerine led ışıklardan oluşan yeni bir sistem geliştirdik" dedi. Yeni nesil bitki üretim tesislerinin daha da yaygınlaşmasını istediklerini belirten Mert Kalaycı ise, "10 metrekare odada bile bu yöntemle yaklaşık 350 bitki üretilebilir. Hedefimiz ise Kuzey Avrupa pazarı" dedi.