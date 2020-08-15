  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Rektör ve öğrencisinden yeni nesil bitki tesisi

Rektör ve öğrencisinden yeni nesil bitki tesisi

Rektör ve öğrencisinden yeni nesil bitki tesisi
Giriş Tarihi: 15.8.2020

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ile yüksek lisans öğrencisi Mert Kalaycı, topraksız tarımı özendirmek amacıyla ortak şirket kurup akıllı bahçe oluşturdu. Kurdukları "UpTechlabs" adlı şirketle topraksız tarım uygulamalarına başlayan Rektör Aşkar ile öğrencisi Kalaycı, sistem için gerekli özel led aydınlatmaları kendileri geliştirdi. Rektör Aşkar "Daha az su kullanarak topraksız tarım sistemini hazırladık. Bunun için güneş ışığı yerine led ışıklardan oluşan yeni bir sistem geliştirdik" dedi. Yeni nesil bitki üretim tesislerinin daha da yaygınlaşmasını istediklerini belirten Mert Kalaycı ise, "10 metrekare odada bile bu yöntemle yaklaşık 350 bitki üretilebilir. Hedefimiz ise Kuzey Avrupa pazarı" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rektör ve öğrencisinden yeni nesil bitki tesisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA