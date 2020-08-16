Aydın’a incirden bu yıl 284 milyon liralık gelir

AYDIN Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Fevzi Çondur, incir ihracatından Aydın'ın yıllık 284 milyon dolarlık gelir sağladığını söyledi. Türkiye'nin incir üretimin yüzde 61'ini karşılayan Aydın, ihracatta rekor kırdı. ATB Başkanı Çondur, geçen yıl üretilen 70 bin ton incirin tamamının satıldığını belirterek, "Özellikle salgın nedeniyle incire talep arttı. 2019-2020 sezonunu 284 milyon dolarlık bir ihracat rakamı ile kapattık. Ay sonu itibari ile soğuk hava depomuz açılacak. Depo sayesinde ihracatı 12 aya yayarak incirden kazancımızı en üst seviyeye çıkartacağız" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)