Avrupa pazarını siyah incirle fethediyoruz

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yetişen siyah incir, dünya mutfaklarında aranan egzotik meyvelerden biri haline geldi. Özellikle Avrupa ülkelerine yoğun satış gerçekleştirdiklerini söyleyen üretici ve ziraat mühendisi Prof. Dr. Aydın Türkeç, "Siyah incir katma değeri son derece yüksek, üreticiye getirisi olan ve dünyada rakibi olmayan bir ürün" dedi. Her yıl en az 3 bin ton siyah incir üretilen Aydın'ın, üretimin en önemli merkezlerinden biri konumunda olduğunu belirten Türkeç, uçak kargo kullanımının yaygınlaşmasının da ihracatı artıracağını sözlerine ekledi.