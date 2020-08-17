Çiftçi ürününü online sistem üzerinden satacak

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin ürünlerine değer fiyattan alıcı bulmaları için hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesinin tanıtım çalışmaları sürüyor. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı köylerde devam eden eğitim çalışmaları oldukça verimli geçti. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, "Bakanlığımızın tarımda dijitalleşme adına hayata geçirdiği Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden üretici ile alıcı doğrudan bağ kurabilecek" dedi.



E DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ

DİTAP sayesinde üreticinin elindeki ürünü değerinde satabileceğini ifade eden yetkililer, "Alıcı da daha uygun fiyattan ürüne ulaşabilecek. Online bir platform olan DİTAP'a üreticilerimiz ve alıcılar e-Devlet şifresi ile kolaylıkla üye olabilir, istenilen yer ve zamanda platforma rahatlıkla giriş yapılabilir" diye konuştu.

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