Kuraklık üzüm üreticisini üzdü

Denizli'nin Çal ilçesinde kuraklık ve olumsuz hava şartları, üzümün kalitesini olumsuz etkiledi. Çal Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada da, "2020 yılında korona virüsü sebebiyle tüm Dünya ülkeleri gibi ülkemizi de etkilemiş olup tüm sektörleri de olumsuz etkilediği görülmektedir. Mevsimsel kuraklık, olumsuz hava şartları dolayısı ile bölgemizde gerek üzüm rekolte ve üzüm kalitesinde olumsuzluklar meydana gelmiştir" denildi.

DİĞER