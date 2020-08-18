Hevesimizi kırmayın, destek olun

Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM A.Ş.) Başkan Vekili Uğur Yüce, Basmane Hatuniye Meydanı'ndaki Tevfikpaşa Konakları'nın restorasyonu için Büyükşehir Belediyesi'nden alacakları destekle ilgili gelen eleştirilere cevap verdi. Yeni Asır'a Kemeraltı'nda şu an yürüttükleri 14 projeyle ilgili tek tek bilgi veren Yüce, AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı'nın proje konusundaki eleştirileriyle ilgili "TARKEM 8 yıl önce AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun fikriyle doğdu. Biz de TARKEM'i bir 'vakıf şirketi' anlayışıyla kurduk. O yüzden biz İzmir'e gönül vermiş olan herkesin desteğini istiyoruz. Bu şirkette siyaset yok, bizim siyasetle ilgimiz yok" diye konuştu.

"BİZE DEĞİL KONAĞA VERECEK"

AK Parti Grubu'nun Büyükşehir'in projeye destek vermesiyle ilgili mecliste ret oyu vermesine değinen Yüce, "Ben orada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Gelsinler kendilerine bir sunum yapalım, anlatalım, eğer tatmin olmazlarsa yine ne isterlerse söylesinler. Projelerimiz ortada, bunun da ötesinde müthiş bir iyi niyetimiz var. Kentin Körfez'den sonra en önemli hazinesi olan Kemeraltı ve çevresini kurtarmak, iç ve dış turizme sunmak ve kalkındırmak isteyen iyi niyetli insanlarız. Bizim hevesimizi kırmasınlar, yardım etsinler" ifadelerini kullandı. Büyükşehir'in Tevfikpaşa Konakları'nın restorasyonu için aktaracağı 5.4 milyon liralık kaynağın TARKEM'e verilmeyeceğini, bu konaklara verileceğini söyleyen Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Neticede tarihi konaklar ayağa kalkacak. Tevfikpaşa Konakları'nın şu an her bir odasında 15-20 kişi kalıyor. Bu güzelim alanlarda ocak yakıyorlar, yemek pişiriyorlar, orası bir pislik yuvası. 120 yıllık bir eser. O konaklar bir mücevherdir ve biz onu kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun hepsi kar olsa Allah rızası için adam başına kaç lira düşer?." Şu anda Kemeraltı ve çevresinde 14 projenin yapımının sürdüğünü vurgulayan Uğur Yüce, "En az bir 20-30 tanesinin de üzerinde çalışıyoruz" dedi.

ERHAN GÜLENÇ