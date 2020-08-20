‘Üretici ve tüketiciyi koruyoruz’

EKONOMİ dergiciliğinin açık ara lideri Para, yine önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Para Dergisi, bu kez tarım konusuna el attı. Sayfalarında her hafta tarım konularına yer vererek sektörün önemini her fırsatta gündeme getiren Para, bu kez zirveyi pandemi nedeniyle online yaptı.

ÖNEMLİ SPONSORLAR

Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve" dün "Toprağına Sahip Çık" mottosuyla gerçekleştirildi. Webinar Zirvesi, şimdiye kadar yapılan en yüksek katılım oranına sahip webinar zirveleri arasında yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirilen zirveye tarım ve gıda sektöründen çok önemli isimler katıldı. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başlayan Zirve, Dr. Bekir Pakdemirli'nin "Tarımın Yeni 10 Yılı" başlıklı özel oturumu ile devam etti. Moderatörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan'ın yaptığı panelde konuşmacılar önemli açıklamalarda bulundular. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, tarıma özel bir önem verdiklerini söyledi. Bu önemli zirveye Ziraat Bankası, ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık, Koza Altın İşletmeleri ve Kentvizyon sponsor olarak destek oldular.

GIDA GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, webinar serisinin ilkinde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin tarım ve gıdanın önemini tekrar hatırlattığını söyledi. Pakdemirli, "Gıda güvenliğimizi güçlendirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Üreticimizi koruyoruz, tüketicimizi kolluyoruz. Üreticinin emeğinin, alın terinin hakkını veriyoruz. Alım fiyatlarını hasat öncesi açıklıyoruz" dedi.

YERLİ ÜRETİM ÖNE ÇIKTI

Pakdemirli, son 18 yılda Bakanlığın yaptığı yatırımlar ve verdikleri desteklerle Türkiye'ye güçlü bir tarım ve orman altyapısı kazandırdıklarını bu kapsamda, tarımsal hasılayı 7.5 kat artırarak 275 milyar TL'ye çıkardıklarını vurguladı. Pakdemirli, "Bugün, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk on içinde olduğumuzu yeniden ifade etmek istiyorum. Çiftçilerimizin eline, emeğine sağlık diyorum. Bu yüzyıl, Türkiye'nin atılım dönemi olacak. Potansiyelimiz, hedeflerimiz büyük. Türkiye tarım ve orman sektöründe dünyada lider ülkeler arasında yer almaya devam edecek" görüşünü dile getirdi.





PANDEMİ SÜRECİ İYİ YÖNETİLDİ



TOPLANTIDA konuşan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal, TMO'nun öncelikle üreticinin yanında olduğunu vurguladı.



TÜRK bankalarının bugün tarım sektörüne 120 milyar TL'lik finansman sağladığını hatırlatan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, bu kredinin 16 milyar TL'lik kısmını ise Denizbank'ın tek başına karşıladığını vurguladı. Ateş, özel bankalar içinde tarım sektörüne en fazla kredi veren banka olduklarını da hatırlattı. Anadolu Grubu Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanı Demir Şarman ise, yaptıkları teknolojik yatırımların pandemi sürecinde çok faydasını gördüklerini vurguladı. Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, gübre konusunda daha gidilecek çok fazla yol ve yapılması gereken çok fazla yatırım olduğunu söyledi.



BİM İcra Kurulu Üyesi, COO ve GPC Başkanı Galip Aykaç, pandemi süreciyle beraber tüketicilerinin alışkanlıklarının da değiştiğini vurgularken, Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, pandemi döneminde perakende sürecinin çok iyi yönetildiğine dikkat çekti. Viorel GUTU / Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya-Altı Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ise "Gıda sektörü pandemiyle diğer sektörlere göre çok daha iyi baş edebildi. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tarımsal üretimi desteklemeleri ve tedarik zincirinin akışını temin ettikleri için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.