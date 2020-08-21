Teknik Yapı yüzde 0,64 oranına devam ediyor

KAMU bankalarının ve Emlak Konut GYO'nun başlattığı düşük faiz kampanyasının bitmesi ve konut faizlerinin tekrar yükselişe girmesi, konut talep edenleri tekrar bekleyişe itti. Teknik Yapı da, konut ihtiyacı olan ve düşük faizden yararlanamayanlar için 'Yüzde 0.64 faiz fırsatı sizin için devam ediyor' kampanyası başlattı. Teknik Yapı bünyesinde başlayan yeni kampanya bankasız, kefilsiz, masrafsız ve 72 ay vadeli yüzde 0.64 faiz avantajlarını içeriyor. Ayrıca Temmuz- Ağustos fiyatlarının geçerli olacağı kampanyada liste fiyatına yüzde 15 indirim uygulanacak ve ilk taksit ödemesi de 2021 yılında başlayacak. Teknik Yapı'nın İstanbul'da devam eden projelerini kapsayan kampanya eylül sonuna kadar sürecek. Yüzde 10 peşinat ödeyerek konut almak isteyenler, 12'nci ve 24'üncü ayda yüzde 10 ara ödeme yapacak.

2 AYDA 650 DAİRE SATTI

TEKNİK Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, bu fırsatın özellikle devam eden projelerde artı avantajlar sağladığını vurguladı. Düşük faizli kredi kullanımında fiyat artışlarının devlet kontrolünde olduğuna ve fahiş fiyat artışına müsaade edilmediğine dikkat çeken Umut Durbakayım "Devam eden konut projeleri, düşük faiz yükü avantajının yanında yüksek getiri potansiyeli de taşıyor. Mevcut fırsatlarla oturum amaçlı konut alanlar, uzun vadede yüksek getiri sağlayan bir yatırım aracına da sahip olacaklar. Haziran ve temmuz aylarında konut satışlarında rekor kırıldı. Bu dönemde Teknik Yapı bünyesindeki 7 projede ise toplam 650 daire sattık" ifadelerini kullandı.