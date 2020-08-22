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Harcamalar artık ‘nakitsiz’ yapılacak

Vatandaş, Karekod uygulamasıyla sokaktan aldığı simidin ücretini bile cep telefonundan ödeyebilecek. Çiçekçi, büfeci gibi küçük işletmelerin de teşvik edileceği sistem sayesinde nakit kullanımı azalacak.

Harcamalar artık ‘nakitsiz’ yapılacak
Giriş Tarihi: 22.8.2020

Salgınla mücadele döneminde temassız bankacılık adı altında yoğun şekilde kullanılmaya başlayan "karekod" uygulamasında yeni bir sayfa açıldı. Merkez Bankası, nakitsiz ödemeleri her seviyede artıracak karekod kullanımının yaygın hale gelmesini sağlayacak "TR Karekod"u yaşama geçiriyor. Bu kodlarla ödemeler kolaylaştırılacak, küçük işletmeler dâhil bütün işyerlerinde kullanımı teşvik edilerek daha az nakit kullanımı sağlanacak. Simitçi, çiçekçi, büfeci gibi küçük işletme ve satıcılar da karekod kullanabilecek.

ÜST SINIR GETİREBİLECEK
Merkez Bankası TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilebilecek ödeme işlemlerine üst sınır getirebilecek. Ayrıca ödeme hizmeti sağlayıcıları, TR Karekod işlemlerinin gerçekleştirildiği sistem işleticileri, iş yerleri, dış hizmet sağlayıcıları gibi taraflardan gerekli bilgi, belge istemeye ve ihtiyaç halinde yerinde inceleme yapmaya yetkili olacak. TR Karekod, karekod üretici koduna sahip ödeme hizmeti sağlayıcısı ve Merkez Bankası'nca uygun görülen ödeme sistemi işleticisi tarafından üretilecek. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, kullanılan karekodları ve ilgili altyapılarını en geç 31 Aralık 2021'e kadar yönetmelikle uyumlu hale getirecek. Merkez Bankası bu süreyi bir yılı geçmeyecek şekilde uzatabilecek.

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