İzmir’de tüm taksiler dijital çağa adım attı

ESNAF-KAMU işbirliğiyle hayata geçirilen EnTaksi İzmir'in entegre edilmediği taksi kalmadı. Pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen İzmir merkezindeki 2 bin 823 taksinin tamamına sistem kazandırıldı. İnternetten taksi çağırma ve şoförü puanlama gibi birçok yeniliğe sahip uygulama, müşterilere kredi kartı ile temassız ödeme imkanı da sunuyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, "Dünyadaki dijital dönüşümle birlikte ulaşım da kabuk değiştiriyor. Bu değişime ayak uydurmayanın ayakta durma şansı yok. EnTaksi İzmir, işte bu vizyonun eseri. Her gün binlerce kişiyi istedikleri yere taşıyan İzmir taksilerini, bu mesleğin yöneticileri olarak geleceğe, daha güzel yarınlara taşıyoruz" dedi. AppStore ya da Google Play'den akıllı cihazlara indirilebilen EnTaksi İzmir'i kullanmak için cep telefonu numarası üzerinden giriş yapmak yeterli oluyor. Mobil aplikasyon kullanılarak günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabiliyor.

TOLGA TEKİN