İnsansız kara aracı yıl sonunda hazır

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, geçen yıl IDEF'te sergilenen insansız kara aracı ile ilgili müjde verdi. Nacar, "O zaman otonom özellikte değildi, uzaktan kumandalıydı. Son testlerle birlikte insansız hale getirdik. İnşallah yıl sonunda hazır hale getireceğiz" dedi. HAVELSAN Genel Müdürlüğüne yeni atanan Nacar, basın mensupları ile tanışma toplantısında yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

● Defense News Dergisi tarafından açıklanan dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde HAVELSAN'ın bu yıl ilk kez yer alması ve Türkiye'nin ilk kez 7 şirketle temsil edilmesi oldukça önemli. Daha yüksek noktalara yavaş yavaş, hedeflerimizi ve ciromuzu büyüterek ulaşmak istiyoruz.

● HAVELSAN olarak otonom sistemlere de girdik. Bu konuda sürü algoritmalarını uygulayalım istedik. Dolayısıyla, sürü zekâlı sistemler üzerinde yoğunlaştık. Sadece otonomi değil, aynı zamanda bunların sürü olarak da hareket etmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Geçen yıl IDEF'te insansız kara aracını sergiledik. O zaman otonom özellikte değildi, uzaktan kumandalıydı. Son testlerle birlikte insansız hale getirdik, kendi kendine rotayı takip edebiliyor, belli bir görevi icra edebiliyor. Bu bir AR-GE projesi. Önünde bir takvim, bir zaman var. İnşallah yıl sonunda hazır hale getireceğiz.

ORSA UFKUNU AÇACAK

● En önemli projelerimizden biri de Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 1990'larda geliştirilmeye başlanan ve güncel ihtiyaçlara göre halen geliştirmesi süren Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi (HvBS). Bu projenin bir benzerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için de projelendirmeye başladık. ORSA diye adlandırılan proje, Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacına hitaben geliştirilecek. Bu proje HAVELSAN'ın ve sektörün ufkunu açacak.



BEYİN GÖÇÜ ALIYORUZ

HAVELSAN'IN diğer savunma sanayisi firmaları gibi beyin göçü aldığını söyleyen Nacar, "HAVELSAN yurt dışından beyin göçü transferi yapıyor. "Bu konuda kurumumuz avantajlı. Çok az sayıda personelimiz Avrupa, ABD'ye gitti ama HAVELSAN'ı çok daha iyi bulduğu için geri döndü. Pandemi nedeniyle kaybettiğimiz bir proje olmadı. 5G projesi de bu yıl sonu bitecek" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK