Turizmcinin gözü kulağı yurt dışındaki pazarlarda

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, konaklama sektörünün güvenli turizm kriterlerini sağlama konusunda üzerine düşeni yaptığını söyledi. Yeni Asır'a konuşan İşler, "Türkiye güvenli turizmde öne çıktı. Avrupalı turistlerin tercihi Türkiye olacak. Ağustos ayında dış pazarlarda hareketlenme gözlendi. Yabancı misafirlerimizi güvenli tesislerimizde ağırlamaya hazırız" dedi.

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ETİK'in özel yönetim raporlarının 74. sayısında İzmir turizminin 2020 yılının Haziran ayı analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir'e 2020 yılının altıncı ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 87 geriledi. İzmir'e 2020 yılının Ocak - Haziran döneminde gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 azaldı. İlk 6 ayda İzmir'e en çok turist gönderen on ülke Almanya, Hollanda, İngiltere, KKTC, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa, Avusturya, Belçika ve Filipinler oldu.

ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, önümüzdeki ay yurt dışı pazarların hareketlenmesini beklediklerini söyledi. Korona virüs (Covid-19) pandemisi sürecinde uçuş iptalleri ve seyahat kısıtlamalarının devam etmesinin başta konaklama olmak üzere tüm turizm sektörünü zora soktuğunu anlatan İşler, şu görüşleri dile getirdi:

"Konaklama sektörü bu süreçte boş durmadı, güvenli turizm kriterlerini sağlama konusunda üzerine düşeni yaptı, yapmaya da devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, sağlık, ulaştırma, içişleri ve dışişleri bakanlıklarının katkısı ve sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan güvenli turizm belgesine sahip, sürekli denetlenen tesislerimiz üst düzeyde önlemler aldı. Beklenmedik gelişmeler olmazsa, önümüzdeki günlerde seyahat kısıtlamalarının sona ermesiyle birlikte yurt dışı pazarların hareketleneceğini düşünüyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimizi güvenli tesislerimizde ağırlamaya hazırız."

BU YIL 15 MİLYAR DOLAR BEKLENİYOR

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akman, Türkiye'nin yabancı turisti çekme konusunda güven kazandığını belirterek, pandemi sürecinde olumsuz bir durum yaşanmazsa, 2020 yılı sonunda turizmde 15 milyar dolara kadar gelir elde edilebileceğini bildirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı da olan rasyonu Akman, "İspanya ve Yunanistan'da artan salgından dolayı Avrupalılar oraya gitmeme kararı aldılar ve Türkiye'ye gelmeye başladılar. Bu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir başarısıdır. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Şu anda tatilde en güvenli ülke Türkiye" diye konuştu.

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