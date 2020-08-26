  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İzmir ve Ankara'da servis zamları velileri çıldırttı

ve 'da servis zamları velileri çıldırttı

Yüz yüze eğitim başlamadan, zam yağmuru geldi. Servis ücretlerine yüzde 11-13 artış kararı çıkarken; özel okulların 4 bin 500 liraya varan kitap masrafı ve zamlı ücretleri de velileri bezdirdi.

İzmir ve Ankara'da servis zamları velileri çıldırttı

TAKVİM

26.08.2020, 08:40 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020,08:41

Uzaktan eğitimin uzamasına karşın, veliler zam bombardımanına tutuldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı servis ücretlerine Ankara'da yüzde 11-13, İzmir'de yüzde 11-11.5 zam yapıldı. Yıllık servis ücreti Ankara'da 0-3 kilometrede 2 bin 275, 10-15 kilometrede 3 bin 400 liraya yükselirken, rehber hizmeti için 85 liraya varan ücret alınacağı duyuruldu. İzmir'de ise aylık ücret 0-3 kilometrede 250, 35-40 kilometrede 631 liraya çıktı. Velilerden hem servis zamlarına hem de okulların kitap ve ücret uygulamalarına tepki yağdı:

Okullar açılır mı bilmem ama velilerin keseleri çok fena açıldı. 5'inci sınıf kitap ücreti 4 bin 500 lira.
Anaokulu için bu yıl bizden 41 bin lira ücret istediler.
Corona döneminde özel okul sahipleri kazandı. Okul fiyatları gözden geçirilsin. Fahiş kitap fiyatlarına düzenleme yapılsın. Online eğitim fiyatı farklı olsun.. Yenilmeyen yemeğin parası iade edilsin.
Servis ve yemek ücretleri yıllık değil, aylık olmalı



Ankara ve izmir'de servislere zam yapılınca veliler çıldırdı:
631 TL Servis parası olur mu.
Anaokulu için 41 bin TL istediler!
Yemek ücretlerı aylık alınsın.

HAKEME BAŞVURUN
Veliler para iadeleri için yargıya başvurabilir. 10 bin 390 liraya kadar olan alacaklar için ikametin olduğu yerdeki tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilir. Tüketici hakem heyetlerine online kanallardan da e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir ve Ankara'da servis zamları velileri çıldırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA