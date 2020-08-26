İzmir ve Ankara'da servis zamları velileri çıldırttı

Uzaktan eğitimin uzamasına karşın, veliler zam bombardımanına tutuldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı servis ücretlerine Ankara'da yüzde 11-13, İzmir'de yüzde 11-11.5 zam yapıldı. Yıllık servis ücreti Ankara'da 0-3 kilometrede 2 bin 275, 10-15 kilometrede 3 bin 400 liraya yükselirken, rehber hizmeti için 85 liraya varan ücret alınacağı duyuruldu. İzmir'de ise aylık ücret 0-3 kilometrede 250, 35-40 kilometrede 631 liraya çıktı. Velilerden hem servis zamlarına hem de okulların kitap ve ücret uygulamalarına tepki yağdı:



Okullar açılır mı bilmem ama velilerin keseleri çok fena açıldı. 5'inci sınıf kitap ücreti 4 bin 500 lira.

Anaokulu için bu yıl bizden 41 bin lira ücret istediler.

Corona döneminde özel okul sahipleri kazandı. Okul fiyatları gözden geçirilsin. Fahiş kitap fiyatlarına düzenleme yapılsın. Online eğitim fiyatı farklı olsun.. Yenilmeyen yemeğin parası iade edilsin.

Servis ve yemek ücretleri yıllık değil, aylık olmalı





Ankara ve izmir'de servislere zam yapılınca veliler çıldırdı:

631 TL Servis parası olur mu.

Anaokulu için 41 bin TL istediler!

Yemek ücretlerı aylık alınsın.

HAKEME BAŞVURUN

Veliler para iadeleri için yargıya başvurabilir. 10 bin 390 liraya kadar olan alacaklar için ikametin olduğu yerdeki tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilir. Tüketici hakem heyetlerine online kanallardan da e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor.