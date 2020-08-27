Yeni sezonda balık bol ve ucuz olacak

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından balıkçılık sektörü, 1 Eylül Salı günü denizlere açılıyor. Yeni sezona günler kala Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, virüs salgını nedeniyle geçen yıl sezonun erken kapanmasından dolayı 6 ay boyunca denizlerin nadasta kaldığını, bu yüzden de yeni sezonda balık bolluğu yaşanacağını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazetede yayınlanan tebliğinin sürdürülebilir balıkçılığa büyük destek sağladığını ifade eden Çakan, "Bu yıl su ürünleri kanununda yapılan bazı düzenlemelerle korsan avcılığın önüne tamamen geçildi. Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle korsan balıkçılığa bundan sonra da göz yumulmayacak. Korsan balıkçılığa geçit vermedik vermeyeceğiz. Bizler de İzmir'de kurduğumuz çalışma grubuyla sürdürülebilir balıkçılık için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu sezon çok bereketli olacağı için halkımız bol ve ucuz balığa doyacak" diye konuştu.



DAHA HİJYENİK ORTAM HAZIRLADIK

Ege'de balıkçılar sezon öncesi hazırlıklarını yeni tip korona virüs tedbirleriyle sürdürüyor. Salgın nedeniyle geçen yıl sezonu 15 Nisan'da değil Mart ayının son haftasında kapatan Güzelbahçe'deki balıkçılar da sezondan umutlu. Denizlerden çok güzel haberler geldiğini vurgulayan Dernek Başkanı Çakan, "Karadeniz'de palamut ve hamsi gözüküyor. Ege zaten zengin bir mera. Bu sene de balığa doyacağız" ifadelerini kullandı. Çakan, "Bu sene balıkçı gemilerimizin hepsinde şartlar değişti. Daha hijyenik ortam hazırladık. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile ava çıkacak arkadaşlara test uygulaması yapılacak. Tüm balıkçılarımız sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra denize çıkacaklar" diye konuştu.



ÇALISMA GRUBU KURDUK

İZMİR Ticaret Odası bünyesinde "İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu" oluşturulduğunu belirten Çakan, "Çalışma grubumuz hem sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verecek adımların atılabilmesi hem de denizlerimizin ve ekosistemin korunması adına çalışmalar yapılmasını sağlayacak. Çalışma grubunda Valilik, İZTO, EBSO başta olmak üzere çeşitli üniversiteler ve kamu kurumlarıyla birlikte 19 kurum yer alıyor. 29 balıkçı kooperatifi de grupta. Sorunları Bakanlığa bildiriyoruz" diye konuştu.



TÜM TÜRKIYE'YE EGE BALIGI GITTI

MARMARA, Karadeniz ve Akdeniz'de balığın az olması nedeniyle geçen yıl tüm Türkiye'ye Ege denizinden balıkların gönderildiğini vurgulayan Başkan Çakan, "Geçen yıl 55 bin ton civarında balık yakalanan İzmir diğer illeri solladı. Ege denizi ne kadar bereketli olduğunu gösterdi" dedi. Dernek Başkanı Çakan, korona virüs tedbirleri nedeniyle İzmir Balık Hali'nde 1 Eylül Salı günü saat 07.00'de butik bir tören düzenleneceğini, törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in yanı sıra bakanlık ve sektör temsilcilerinin katılımını beklediklerini söyledi.

Tolga TEKİN