480 bin öğrenci iş fırsatı yakaladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin gençlere istihdam yaratmak, öğrenci, mezun ve işverenleri buluşturmak için kurduğu Yetenek Kapısı (YEK) platformuna sadece yurt içinden değil dünyanın dört bir yanından rekor başvuru geldi. Yılbaşından bu yana Yetenek Kapısı'na 480 bin üniversite mezunu ve öğrenci kayıt yaptırdı. Sistem üzerinden stajyer, personel talep eden işveren sayısı da 2 bin 552'ye ulaştı. Türkiye'de ve Amerika'dan Uzakdoğu'ya dünyadaki prestijli okulların da aralarında yer aldığı 876 üniversiteden başvuruda bulunuldu.

KARİYER, İŞ İMKANI

Öğrenci ve mezunlar profillerini oluşturup özgeçmişlerini platforma yükleyerek işverenlere kendileri hakkında doğrudan bilgi verebiliyor. Gençler işverenlerin kariyer imkânlarına, iş ve staj olanaklarına sistem üzerinden ulaşabiliyor. Yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapan mezunlar, uygun şartları sağladıkları takdirde iş görüşmesine çağrılıyor. Kamu kurumları, özel sektör, sivil kuruluşlar bu platform üzerinden eleman talep ediyor.

Hazal ATEŞ