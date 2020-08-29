Varank’tan heyecan yaratan paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:30

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan vatandaşları heyecanlandıran bir video paylaştı. Bakan Varank yaptığı paylaşıma "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü. Paylaşım ilgi uyandırdı. Öte yandan Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan Hyundai fabrikasının i20 serisi otomobilinin seri üretim başlangıcı törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İçinde bulunduğumuz bu tesis, Hyundai'nin Güney Kore dışında, denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk fabrika olma özelliğini taşıyor." ifadesini kullandı. Varank, "Bu fabrikadaki üretim hattı, 27 aylık sıkı çalışmanın ve 194 milyon dolarlık bir yatırımın ürünü. Yılda yaklaşık 85 bin adet i20 üretilecek. Böylece tek başına bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak. Bu üretimin yüzde 90'dan fazlası başta Avrupa olmak üzere ihraç edilecek" dedi.