“Tarımda yaratıcı girişimci gerekli”

Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve"sinin ikinci ayağı olan "Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Girişimcilik" etkinlikleri geniş bir katılıma sahne oldu. "Toprağına Sahip Çık" mottosuyla düzenlenen webinar serisinin ilki, şimdiye kadar yapılan en yüksek katılımlı webinar'lardan birisi olarak geçen hafta kayda geçti. Zirve'nin ikinci adımına da çok önemli isimler konuşmacı olarak katılırken, tarım sektörünün yaratıcı girişimcileri beklediği vurgulandı. İkinci webinar Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un açılış konuşmasıyla başladı. Ardından düzenlenen özel oturumda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker söz aldı. Tarımın önemine dikkat çeken Ülker'in ardından Çin Tarım Üniversitesi Kırsal Kalkınma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lixia Tang, ülkesindeki tarımsal uygulamalar konusunda bilgi verdi. Zirve daha sonra "Tarımsal Ekosistemin Sürekliliği için Türkiye'nin Yol Haritası" başlıklı panel ile devam etti.



ZİRVEYE DESTEK OLDULAR

Panelin moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk yaptı. Panele özel konuk olarak katılan IFAD Türkiye Operasyon Direktörü Dr. Taylan Kıymaz, tarımın önemini anlatan sunum gerçekleştirdi. Panele, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım ve Hayvancılıkta Dönüşüm Kırsalda Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş, Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Amasya Damızlık Birliği Başkanı Güner Arslan ve Atalık Tohum Sosyal Girişimcisi Nardane Kuşçu katıldı. Tarım sektörünün önemli sorunlarının konuşulduğu Zirve'ye Ziraat Bankası, ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık, Koza Altın İşletmeleri ve Kentvizyon sponsor olarak destek oldular.



GIDADA İSRAF ÖNLENMELİ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, gıdada israfın önlenmesinin ve sürdürülebilirliğin Türkiye için de büyük önem arz ettiğini söyledi. Ülker, "Türkiye buğday da ihraç edebilir, ama onun yerine un ihraç etmeli" dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka ise "Dijitalleşmeyle tarım fonlarına olan ilgi de yükseldi. Girişimcilik ekosistemine destek olmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.