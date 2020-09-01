Katma değerli üretim zirvesi

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi'nin 2 Eylül 2020'de (yarın) gerçekleşecek üçüncü webinarında "Katma Değerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları" ele alınacak. "Toprağına Sahip Çık" sloganıyla düzenlenen webinar serisinin üçüncüsü Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla saat 11.00'de başlayacak. Hollanda Wageningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Tekinerdoğan'ın da sunum yapacağı webinarda, "Geleceği Tarım Uygulamaları" paneli gerçekleştirilecek. Agtech Garage Brasil Kurucu Ortağı Marcelo P. de Carvalho'nun özel konuk olarak yer alacağı panelde, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Yaş Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, TFI ve TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesi Melih Araz, BÜGEM Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil de geleceğin tarım uygulamaları hakkındaki görüşlerini paylaşacak. "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve" fiziki ortamda İzmir'de gerçekleştirilecek zirve ile son bulacak. Webinara www.tarimormanzirvesi. com adresinden canlı olarak katılım mümkün olacak.



BÜYÜK ÖDÜLLER İZMİR'DE SAHİPLERİNİ BULACAK

ZİRVE kapsamında iki önemli ödül de sahiplerini bulacak. "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ve "Genç Topraklar" ödülleriyle ilgili olarak ilk duyuru 19 Ağustos'ta yapıldı ve başvurular alınmaya başlandı. "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ödülü projeleriyle tarımın gelişmesine katkı sağlayan 10 gıda, tarım ve hayvancılık işletmesine verilecek. Tarım girişimciliğini teşvik etmeyi amaçlayan "Genç Topraklar" ödülü kapsamında ise beş tarım girişimine 6 ay iletişim ve mentorluk desteği sağlanacak.