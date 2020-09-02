20 bin sözleşmeli öğretmen atandı

Atama sonuçları Bakanlığın "e-devlet" ve "personel.meb. gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Yeni tip korona virüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında adayların katılmadığı atama töreninde konuşan Bakan Selçuk, 20 bin öğretmenin daha eğitim ailesine dahil olduğunu söyledi.



FEDAKARLIKLA DOLU

Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu: "Öğretmenlik, akademik bilgi kadar aynı zamanda bir vicdan işi. Hepiniz hem zihninizi hem de bedeninizi etkin şekilde çalıştıracağınız, vicdanınızı pusula olarak göreceğiniz, fedakarlıkla dolu bir mesleğe başlıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz bugünlerde görüyoruz ki her zaman şartlar değişebilir, milletimizin zor zamanında, milletimizin yanında olmak bizim asli vazifemizdir. Sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacımızı daha fazla gidermiş bulunuyoruz, büyük oranda karşılamış oluyoruz."



DOLULUK ORANI YÜZDE 93

MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, atama ile öğretmen sayısının 977 bine, ülke genelinde doluluk oranının ise yüzde 93'e ulaşacağını belirtti. Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, salonda bulunan gazetecilerden kura için rakam istedi. Kura numarasının "379658012" olarak belirlenmesinin ardından Ziya Selçuk butonuna bastı ve atama başladı. Salondaki ekranda adayların atandığı iller ve okulları paylaşıldı. Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen atandı.