  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı

20 bin sözleşmeli öğretmen atandı

Bakanlığınca () genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
Giriş Tarihi: 2.9.2020

Atama sonuçları Bakanlığın "e-devlet" ve "personel.meb. gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Yeni tip korona virüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında adayların katılmadığı atama töreninde konuşan Bakan Selçuk, 20 bin öğretmenin daha eğitim ailesine dahil olduğunu söyledi.

FEDAKARLIKLA DOLU
Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu: "Öğretmenlik, akademik bilgi kadar aynı zamanda bir vicdan işi. Hepiniz hem zihninizi hem de bedeninizi etkin şekilde çalıştıracağınız, vicdanınızı pusula olarak göreceğiniz, fedakarlıkla dolu bir mesleğe başlıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz bugünlerde görüyoruz ki her zaman şartlar değişebilir, milletimizin zor zamanında, milletimizin yanında olmak bizim asli vazifemizdir. Sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacımızı daha fazla gidermiş bulunuyoruz, büyük oranda karşılamış oluyoruz."

DOLULUK ORANI YÜZDE 93
MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, atama ile öğretmen sayısının 977 bine, ülke genelinde doluluk oranının ise yüzde 93'e ulaşacağını belirtti. Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, salonda bulunan gazetecilerden kura için rakam istedi. Kura numarasının "379658012" olarak belirlenmesinin ardından Ziya Selçuk butonuna bastı ve atama başladı. Salondaki ekranda adayların atandığı iller ve okulları paylaşıldı. Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen atandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

20 bin sözleşmeli öğretmen atandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA