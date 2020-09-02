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Çiftçileri yükünden kurtararak destekledik

, “Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı” dedi.

Çiftçileri faiz yükünden kurtararak destekledik
Giriş Tarihi: 2.9.2020

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından, Türkşeker'in bu yıl üreticilere yaptığı ödemelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Çiftçileri faiz yükünden kurtararak desteklediklerini belirten Albayrak, "Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

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