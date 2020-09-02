Türkiye - Özbekistan uçuşları yeniden başlıyor

Türkiye ile Özbekistan arasında Covid-19 salgını nedeniyle durdurulan tarifeli yolcu seferlerinin yeniden başlatılması amacı ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin 24 Ağustos'ta yaptıkları görüşmelerde 2 Eylül'den itibaren uçuşların açılması kararı alındı.

Söz konusu görüşmelerde Covid-19 salgını kapsamında ülkelerin almış oldukları önlemler değerlendirildi. Havalimanlarının ve hava yolu şirketlerinin uyması gereken kurallara yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuatlar hakkında Özbekistanlı yetkililere bilgi verilerek uçuşların yarından itibaren tekrar açılması için mutabakat sağlandı.

YABANCI UYRUKLULARIN UKRAYNA'YA GİRİŞİNE KISITLAMA

Ayrıca Ukrayna Bakanlar Kurulu, yabancı uyrukluların Ukrayna'ya girişine kısıtlama getirdi.

Bakanlar Kurulu bu kapsamda, Türk vatandaşlarının ve havayollarının muhtemel mağduriyetlerini önlemek amacıyla NOTAM hazırladı. Buna göre, ülkeye girişine müsaade edilecek kişiler arasında Ukrayna vatandaşlarının eşleri ve çocukları, Ukrayna'da geçerli resmi çalışma izni olanlar, eğitim amacıyla Ukrayna'ya gelenler, silahlı kuvvetlerde askerlik hizmeti yapan ve Ukrayna'da geçici veya sürekli oturma iznine sahip kişiler yer alıyor.