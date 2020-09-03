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Haberler Ekonomi Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

ayı rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, ayı rakamlarını açıkladı. 'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

03.09.2020, 10:05

Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2020

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,77, aylık %0,86 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2020

Yıllık en düşük artış %2,44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,37 ile haberleşme, %6,61 ile eğlence ve kültür ve %8,50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, %14,68 ile sağlık ve %13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

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