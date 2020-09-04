Altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.
Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları belirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.