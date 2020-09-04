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Haberler Ekonomi Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları belirlendi

için devlet hakkı oranları belirlendi

madenlerindeki devlet hakkı oranlarında artışa gidildi. 'nin bugünkü sayısında yer alan 'na göre altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları belirlendi

04.09.2020, 08:47

Altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

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