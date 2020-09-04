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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sivas Kongresi paylaşımı

'tan Kongresi paylaşımı

Son dakika haberine göre, , hesabı Twitter üzerinden Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sivas Kongresi paylaşımı

04.09.2020, 11:02

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.



Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, ""Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz!" Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ve milli iradenin hakim kılındığı #SivasKongresi101Yaşında" ifadelerine yer verdi.

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