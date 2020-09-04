İzmir Fuarı pandemi gölgesinde açılıyor

İzmır Enternasyonal Fuarı bugün 19.00'da Kültürpark Lozan Kapısı'nda düzenlenecek törenle kapılarını açıyor. İEF, 8 Eylül'de sona erecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Enternasyonal Fuarı ve İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumuna video konferans yöntemiyle katıldı.

AKDENİZ ÇOK ÖNEMLI

KOVID-19 salgını nedeniyle bu yıl uluslararası misafirleri İzmir'de ağırlayamadıklarını ancak bu köklü geleneği devam ettirmek adına programı sanal ortamda ve uluslararası katılımla gerçekleştirdiklerini belirten Pekcan, "Bu yıl 'Akdenizlilik' vurgusu ile yola çıktığımız İzmir İş Günleri etkinliği çerçevesinde, Akdeniz'de ticaretin lojistiğini ve pandemide ticaretin gelişimini ele almayı arzu ediyoruz" dedi. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 11'lik kısmını barındıran Akdeniz havzasının 20.4 trilyon dolarlık toplam hasılasıyla dünya ekonomisinin yüzde 23'ünü, dünya ticaretinin ise yüzde 35'ini oluşturduğuna dikkati çeken Pekcan, Akdeniz bölgesinin farklı büyüklüklerde 87 limana ev sahipliği yaptığını bildirdi. Pekcan, dünyadaki en işlek limanlar sıralamasına bakıldığında ise Akdeniz limanlarının ilk 20 işlek liman arasında yer almadığı bilgisini vererek, şu değerlendirmede bulundu: "Avrupa'nın en işlek limanlarını incelersek en çok konteyner elleçlemesi gerçekleştirilen ilk 20 limanın yarısını Akdeniz'dekiler oluşturuyor. Ambarlı, Mersin ve İzmit limanları Avrupa'nın en çok konteyner elleçlemesi gerçekleştirilen limanları. Bunların stratejik konumları, kargo miktarları ve lojistik kapasiteleri ile Avrupa ve dünya ticaretine, küresel tedarik zincirlerine önemli katkı sağlamaktadır."