‘Üzümcü düşük fiyat ve yüksek sigorta mağduru’

Antioksidan değeri en yüksek meyvelerden, şifa kaynağı üzümün 15 Ağustos'ta başlayan hasat dönemi 15 Eylül'e kadar sürecek. Bu dönemin sonunda kuru üzüm dahil olmak üzere ürünler piyasaya sürülecek. Üzümün başkenti Manisa'nın en büyük üreticilerinden Anıl Sözüer, sektördeki gelişmeleri, kendisine ait yüzlerce dönüm arazideki üzüm bağlarının arasında Yeni Asır'a değerlendirdi.



ÇARESİZ KALIYORLAR

Üzüm üreticisinin en çok sigorta maliyetlerinden ve işletmelerin alımlarda düşük fiyat vermesinden dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirten Sözüer, "Üzüm işletmeleri, alımlarda çok fiyat düşürüyor. Bakanlığın belirlediği fiyatın çok altında alım yaptıkları için üretici çaresiz kalıyor. Halbuki devletin belirlediği rakamın altına inmemeleri gerekir. Bu durumun denetlenmesini istiyoruz. Ayrıca en düşük yıllık sigorta ücreti 70 bin lira civarında. Böyle olunca üreticiler, diğer maliyetlerin yanında sigorta ücretini ödeyemedikleri için afetlerde ürün kaybı yaşıyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle sigorta yaptıramayan üretici zarar ediyor" dedi.



TOPRAKTAN VAZGEÇMEYİN

Yerli ve yabancı holdinglerde 14 yıl üst düzey yöneticilik ve Türkiye temsilciliği yapan Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu Anıl Sözüer, dedelerinden miras kalan Manisa Ahmetli'deki üzüm bağlarının başına geçti. Dört kuşaktır üzüm üreticiliği yapan ailenin son temsilcisi Sözüer, üzümü gelecek nesillere aktarmak için çalıştığını söyledi. Sözüer, sultani sofralık üzüm üreterek ülke ve bölge ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti. 14 yıl sonra verdiği radikal bir kararla dede mirası topraklara döndüğünü anlatan Sözüer, "Gençler genelde tarımla uğraşmak istemiyor. Halbuki asıl kazanç toprakta. Eğer gençler kendilerine miras kalan bu topraklarda üretime devam ederlerse daha çok kazanırlar. Ben büyükşehirlere kaçışı tersine döndürüp çiftçiliğe döndüm. Toprakla buluştuğum için mutluyum" dedi.

FİYAT ARTIŞI SEVİNDİRDİ

Ürettikleri üzümün aracı işletmelerle dünya geneline ihracatını yaptıklarını belirten Sözüer, üreticisinin maliyetler konusunda daha çok desteklenmesini isteyerek, "Bu işin maliyeti fazla. Gerek ilaç gerek işçi yevmiyesi gibi kalemler-de her yıl artış oluyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-li'nin bu hasat sezonunda üzüm alım fiyatlarını yükseltmesi üre-ticiyi rahatlattı. 9 numara üzüm fiyatının kilosunun 12 buçuk lira-ya çıkması üreticiye nefes aldır-dı. Üzüm alım ücretinin bir miktar daha yükseltilerek 15 lira seviye-sinde olmasını bekliyoruz. Mazot, ilaç, budama, gübreleme ve işçi ücretleriyle uğraşırken, bu gelişme bizi sevindirdi" dedi.



İŞLETMELER DENETLENSİN

DEVLETİN müdahale etmesi gereken noktanın üzüm işletmeleri olduğunu vurgulayan Sözüer, "Üzüm işletmeleri fiyatları düşürüyor. İstedikleri rakamla piyasayı belirliyor. Çiftçinin durumunu bildikleri için istedikleri fiyata alıyorlar. Çiftçiler ise mecbur kalarak ürettikleri üzümleri işletmelere vermek zorunda kalıyor. Halbuki işletmelerin en az Bakanlığın belirlediği rakamı baz almaları gerekiyor. Şu an 12 buçuk liranın üzerinde almaları gerekiyor" dedi.



SİGORTA ÜCRETLERİNE TEPKİ

SİGORTA maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı üreticinin mağdur olduğunu belirten Sözüer, "Ani mevsim değişikliklerinden dolayı rekolte düşük. Mayıs'taki sıcaklar ve ardından gelen dolu üzümlerde yanma ve silkme dediğimiz dökülme ve buruşmalara yol açtı. Her çiftçi sigorta yaptıramadığı için zarar etti. Çünkü sigorta maliyetleri de çok yüksek. Yıllık 70 bin lirayı bulan sigorta maliyetlerini çiftçi karşılamakta zorlanıyor. Sigorta fiyatlarının düşmesini istiyoruz" diye konuştu.

Tolga TEKİN