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Haberler Ekonomi Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak

Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak

yapılan yeni düzenlemeye göre, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak

AA

06.09.2020, 00:50

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mesai içi çalışılmayan günler kapsamına, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan personel de dahil edildi.

Ayrıca, aynı yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle, yer veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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