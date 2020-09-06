Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını belirtti. Koca, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2020
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ödeme düzenlemesine ilişkin paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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