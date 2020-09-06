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Haberler Ekonomi Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ödeme düzenlemesine ilişkin paylaşım

'dan sağlık çalışanlarına ek ödeme düzenlemesine ilişkin paylaşım

, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin, " bu değil, biliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ödeme düzenlemesine ilişkin paylaşım

AA

06.09.2020, 13:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını belirtti. Koca, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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