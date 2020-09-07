ÇÖZÜM HAUS’TA

HAUS olarak, 65 yılı aşkın süredir, kaliteli ve güvenilir ürünler, hizmet ve servisle koşulsuz müşteri memnuniyeti hedefi ile hizmet ettiklerini söyleyen Pazarlama Müdürü Özden Gözlüklü Saka, özellikle zeytinyağı üretimi için sektörde birçok yeniliğe öncülük ettiklerini dile getirdi. Yaklaşık 10 yıldır butik üretime uygun zeytinyağı tesisleri tasarlayıp hayata geçirdiklerini belirten Gözlüklü, "Farklı kapasite ve konfigürasyondaki zeytinyağı üretim tesislerimiz ve makinelerimizle endüstriyel üretimden butik üretime kadar geniş yelpazedeki birçok farklı müşterimizin ödüllü zeytinyağı üretmelerinde başarı ortağı olduk ve olmaya devam ediyoruz" dedi.

PANDEMİYLE ÖNEMİ DAHA DA ARTTI

Dünya trendlerini, farklı sektör ve pazar dinamiklerini, ihtiyaçları yakından izlediklerini vurgulayan Özden Gözlüklü Saka, onaylı AR-GE merkezleri ve tüm organizasyonlarıyla yenilikçi bir yaklaşım sergileyerek mevcut ürünlerinde iyileştirme ve geliştirme yaparken, ürün gamlarını genişletecek yeni makineler tasarladıklarını kaydetti. HAUS olarak tam da bu doğrultuda bu sezon piyasaya 'PHENOLIVE' adıyla yeni bir ürün sundukları bilgisini paylaşan Gözlüklü, şöyle devam etti: "Gelişen dünya, değişen yaşamla birlikte insanların hayattan beklentileri de çok değişiyor. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın ne kadar değerli olduğu özellikle pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldı. İşte bu aşamada insan sağlığına faydalı en etkili besinlerden biri zeytinyağı... Tarihte de çok önemli bir yeri olan zeytinyağının sağlığımızı olumlu yönde etkilediği İngiltere ve İspanya'da yapılan araştırmalar sonucunda yayımlanan birçok bilimsel makalelerde de kanıtlanmış oldu. Bu çalışmalarda zeytinyağı çeşidinin kalite standartlarının içerik değerlerinin neler olması gerektiğine dair birçok bilgi mevcut" dedi.