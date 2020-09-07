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Motorine indirim geldi!

dakika haberi... 'ten yapılan açıklamaya göre motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı

Motorine indirim geldi!

AA

07.09.2020, 17:09 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,17:18

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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