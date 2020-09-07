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Motorine indirim geldi!

Son dakika haberi... EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı

AA 07.09.2020, 17:09 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,17:18