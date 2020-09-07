Öz Menderes’in EFSANE tahinlisi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 1999 yılından bu yana hizmet veren Öz Menderes Pide, damak tadına özen gösterenlerin değişmez adresi oldu. Adnan Menderes Mahallesi Aydın Bulvarı üzerindeki şubesinde Aydınlılara pidenin benzersiz lezzetlerini sunan Öz Menderes Pide, Öztahinli kaymaklı ve dondurma pidesi yaparak işletme olarak bir ilke imza attı.

ÖZTAHİNLİ PİDEYE YOĞUN İLGİ

Öztahinli, kaymaklı ve dondurma pideyi Aydınlıların çok sevdiğini belirten Öz Menderes Pide İşletme Sahibi Mehmet Avcu, "İşletme olarak tahinli pide yapıyoruz. Tahinli pidenin yanı sıra Öztahinli pideyi de müşterilerimizin lezzetine sunduk. Öztahinli pidenin iki çeşidi var. Bunlar dondurma ve kaymaklı. İşleniş olarak biraz farklı. Müşterilerimiz Öztahinli kaymaklı ve dondurma pideyi çok beğendi. Yoğun bir ilgi var. Bir kere tadına bakan sık sık işletmemize gelerek Öztahinli kaymaklı ve dondurma pide tüketiyor. Tüm vatandaşlarımızı pidelerimizin tadına bakmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

MENÜDE 90 ÇEŞİT ÜRÜN

Ürün malzemelerine özen gösterdiklerini belirten Avcı, "Yaklaşık 90 çeşit ürünle müşterilerimize zengin bir menü sunuyoruz. Pidelerimizin tadını, fırın ve hamur ile taçlandırıyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS