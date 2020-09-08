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Geçen ay en fazla getiri külçe altından sağlandı

Geçen ay en fazla getiri külçe altından sağlandı
Giriş Tarihi: 8.9.2020

Ağustosta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen ay en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,65 ile külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 7,4 ve dolar yüzde 3,69 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,6, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,36 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,86 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile avro yüzde 8,98 ve dolar yüzde 5,23 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,52 kayba yol açtı.

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