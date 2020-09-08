Ofis, bu yıl da kuru incir alacak

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Ege Bölgesi 2020- 2021 sezonu kuru incir rekoltesinin 85 bin 585 ton olarak beklendiğini söyledi. Tunç, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Tariş aracılığıyla bu yıl da incir alımı yapacağını söyledi. Kuru incir sezonu açılış töreni İncirliova'daki Aydın Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposunda gerçekleşti. Bakan Yardımcısı Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl Cumhuriyet tarihinde ilk kez TMO'nun Tariş aracılığıyla üreticiden 16 liraya kuru incir aldığını belirterek, "Geçen yıl açıkladığımız fiyat üreticide memnuniyetle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanımız bu yıl da kuru incir alımı için TMO'yu görevlendirdi. Tariş ile işbirliği protokolü imzaladık. TMO 14 Aralık'tan itibaren Nazilli ve Germencik'te gerekirse incir alacak. Üretimin tamamını alacak imkana sahibiz" dedi. Törende TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan arasında kuru incir alım protokolü imzalandı.

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