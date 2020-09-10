1976 model Murat 34 bin liraya satıldı

Aydın Çine'de Aykut Aydın ve Gültekin Esen, 2015 yılında satın aldıkları 1976 model 'Hacı Murat' olarak bilinen Murat 124 model otomobili, her bölümünü yenileyip 34 bin liraya sattı. Depoda kaldığı 20 senedir çalıştırılmayan otomobil Aydın ve Esen'in ellerinde yeniden hayat buldu. Özel bakımlar ve çeşitli aksesuarla modifiye edilen Hacı Murat'ı bu modelin tutkunu olan İstanbullu Ömer Koroğlu aldı. Aydın ve Esen, aracı yenileyen sanayi sitesi çalışanlarına teşekkür etti.

MEHMET KAVAS