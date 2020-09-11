Avcılar Exclusive Bayraklı 8 ay önce tamamlanacak

İZMİR'DE projeler yapan Avcılar İnşaat, pandemi sürecinde aldığı hızlı önlemlerle inşaatlarına hiç ara vermedi. Firma bu sayede projesini planlanandan 8 ay önce tamamlayacak. İnşaat sektörü 2019 yılında 232 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaşırken 1.3 milyon insanı istihdam ederek ekonomiye önemli bir katkı sağladı. Ancak Covid-19 salgını 200'den fazla alt sektörle bağlantısı olan inşaat sektörünü olumsuz etkiledi. İzmir'de faaliyet gösteren Avcılar İnşaat ise salgın sürecini başarıyla yöneten firmalardan biri oldu. Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesiyle birlikte Avcılar İnşaat da, satış ofislerindeki ekibini evden çalışma modeline geçirdi. Proje tanıtımlarını online olarak gerçekleştiren firma, yeni normalleşmeyle birlikte üst düzey sağlık ve güvenlik önlemlerini alarak işbaşı yaptı. 800'ün üzerinde çalışan sayısını rotasyonla beraber 1000'e çıkaran Avcılar İnşaat, aldığı önlemlerle herhangi bir risk yaşamadan süreci başarıyla atlattı.

FİYATLARI ARTIRMADI

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, kendilerinden ev ve ofis alan yatırımcılara karşı sorumlulukları olduğunu ifade ederek "Pandemi sürecinde hem bu sorumluluğu yerine getirmek için çalıştık hem de onların bize duyduğu güveni karşılıksız bırakmadık" dedi. Yatırımcılarının, vadesi gelen borçlarını talepleri doğrultusunda ötelediklerine vurgu yapan İdris Avcı, "Kredi oranlarındaki düşüşe karşın bazı firmalar fiyat artışına giderken biz tam tersi indirim yaparak fiyatlarımızın ulaşılabilir olmasını sağladık. Tüm bu karşılıklı güven ilişkisiyle Avcılar Exclusive Bayraklı'nın inşaatında planlanandan 8 ay önde gidiyoruz" diye konuştu.

Yavuz KARAMAN